Senato: Lannutti, 'altro successo strateghi M5S, Casaleggio osserva scempio da lassù'**

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Esteri: oggi registrato ulteriore successo degli alti strateghi M5S. Non aggiungo altro per il rispetto che porto ai fondatori, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, il visionario mite, che da lassù osserva rattristato lo scempio di un sogno, l'ultima speranza per l'Italia onesta". Lo scrive su Facebook il senatore ex 5 Stelle Elio Lannutti, commentando il voto che ha decretato l'elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri del Senato.