Vele d'epoca, a Firenze il 2 giugno regata di dinghy 12' sull'Arno tra Ponte alle Grazie e Ponte Vecchio

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Comincia sull'Arno a Firenze ai primi di giugno la stagione velica 2022 dell'Associazione Vele Storiche Viareggio capitanata dal fiorentino Gianni Fernandes. Giovedì 2 giugno, di fronte alla Galleria degli Uffizi, una flotta di derive della Classe Dinghy 12' si ritroverà presso la Società Canottieri Firenze, co-organizzatrice dell'evento, per disputare la quarta edizione della Coppa Ponte Vecchio. Nel corso della giornata, in base alle condizioni meteorologiche, si svolgeranno una o più prove lungo un percorso “a bastone” tra due boe posizionate nel tratto di fiume Arno compreso tra Ponte alle Grazie e Ponte Vecchio. La quarta edizione della Coppa Ponte Vecchio è un evento patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze, dalla FIV – Federazione Italiana Vela. La manifestazione è svolta in collaborazione con il Vela Day, l'Aicd (Associazione Italia Classe Dinghy) Dinghy Classico, I Renaioli di Firenze e il Circolo Nautico Mugello.