Ucraina: consiglio nazionale M5S, 'ok invio armi Camere superato, serve nuovo indirizzo'

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - La risoluzione del Parlamento con cui le Camere hanno dato mandato all'invio di armi a Kiev -votata a poche settimane dallo scoppio del conflitto- è ormai superata e serve un nuovo atto di indirizzo del Parlamento al governo. Lo mette nero su bianco il Consiglio nazionale del M5S, tornato a riunirsi con il leader del Movimento Giuseppe Conte nella serata di ieri e in mattinata.

L'organo del M5S ha infatti deliberato all'unanimità "di ritenere necessario - dopo quasi tre mesi di confitto nel cuore dell'Europa, con uno scenario in continua evoluzione - un confronto in Parlamento tra le varie forze politiche, con la possibilità di pervenire a un atto di indirizzo del Parlamento che possa contribuire a rafforzare l'azione politica del Governo in tutti i consessi internazionali e a perseguire un indirizzo ampiamente condiviso dal Governo e dal Parlamento; di considerare non sufficiente, in base ai principi del nostro ordinamento democratico, il vaglio parlamentare che è stato effettuato in corrispondenza del c.d. “decreto Ucraina”, che risale ai giorni immediatamente successivi all'aggressione militare russa, e che non tiene conto dei mutamenti nel frattempo intercorsi e delle strategie che si stanno delineando anche a livello internazionale".