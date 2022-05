Ucraina: Consiglio M5S, Italia spinga per difesa comune Ue e Energy Fund

17 maggio 2022 a

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio nazionale del M5S, tornato a riunirsi nella serata di ieri e in mattinata con il leader Giuseppe Conte, ha deliberato all'unanimità "di sostenere un ruolo dell'Italia, in prima linea, in direzione del rafforzamento del pilastro europeo della difesa comune, che adeguatamente posto a supporto di una politica estera europea, può garantire maggiore sicurezza all'Unione europea e consentire una razionalizzazione delle spese e degli investimenti militari, in modo da dotarsi di uno strumento militare europeo più moderno ed efficiente, oltreché più economico per i singoli Stati membri".

L'organo 'di comando' del M5S ha inoltre sentenziato "di considerare imprescindibile che, nel quadro delle iniziative europee, venga adottata una strategia comune di sostegno energetico (Energy Recovery Fund), che possa renderci, nel più breve tempo possibile, indipendenti dall'approvvigionamento energetico russo, attraverso piani di acquisto e di stoccaggio comuni, un tetto massimo al prezzo del gas da azionare in tutte le situazioni più critiche di mercato e un massiccio investimento nelle fonti rinnovabili anche attraverso il ricorso del debito comune europeo".