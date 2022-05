Startup: Plug and Play in campo per Harmonic Innovation hub in Calabria

17 maggio 2022 a

Milano, 17 mag. (Adnkronos) - Partnership pluriennale tra l'Harmonic Innovation Hub e Plug and Play, la più grande piattaforma di open innovation al mondo. L'obiettivo è accelerare lo sviluppo dell'hub, che nel 2023 dovrebbe dare vita a un ecosistema di startup in Calabria. "L'Harmonic Innovation Hub è stato progettato sul modello dei più avanzati al mondo su iniziativa di Entopan, per essere al servizio dei fabbisogni di transizione e crescita sostenibile dell'Italia e della macroarea del Mediterraneo e del Medio-Oriente, favorendo l'innovazione e la progettualità in cinque ambiti principali: circular economy, rural innovation, smart society 5.0, life science e transizione ecologica", spiega una nota.

Il progetto ha già raccolto l'interesse di investitori di rilievo e sempre molto attenti al Mezzogiorno come Santo Versace, ma anche 2Effe Holding, del Gruppo Ferraro, Famir Invest e Genesy Group. Mentre avanzano nel rispetto del cronoprogramma i lavori di preparazione del building di 20mila metri quadri coperti ed altrettanti scoperti, che a Tiriolo, in provincia di Catanzaro, ospiterà l'hub operativo nel secondo semestre del 2023, il progetto si arricchisce di questa ulteriore partner strutturale. Plug and Play ha un network di più di 530 corporate partner ed oltre 2.500 startup "accelerate" solo nel 2021.

Plug and Play troverà nell'attività dell'Harmonic Innovation Hub "opportunità di crescita" nell'area del Mediterraneo per le start up parte del proprio ecosistema. "Il talento è democratico, distribuito ovunque, ma le opportunità non lo sono, per questo costruire l'ecosistema è fondamentale e serve questo tipo di ambizione che il progetto dell'Harmonic Innovation Hub ben esprime. Siamo felicissimi di sbarcare nel sud Italia per portarci la mentalità della Silicon Valley e rafforzare le connessioni con i maggiori ecosistemi esteri", sottolinea Andrea Zorzetto, Managing Partner di Plug and Play Italy.

"Siamo grati e felici di questa partnership che viviamo come un dono per il nostro territorio a dimostrazione che con la forza delle sole buone idee è possibile valorizzare le potenzialità strategiche del Mezzogiorno attirando grandi investitori, grandi centri di competenze e grandi player industriali contribuendo alla costruzione di reti lunghe di collaborazione", dice Francesco Cicione, Presidente di Entopan.