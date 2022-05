Sanità: giornata omofobia, Speranza, 'su diritti ancora tanta strada da fare'

17 maggio 2022 a

a

a

Milano, 17 mag. (Adnkronos Salute) - "Tanta strada c'è ancora da fare per garantire ogni giorno a tutti gli stessi diritti". A sottolinearlo via social è il ministro della Salute Roberto Speranza, che in un post ha ricordato come siano passati "32 anni" da quando "l'Oms", Organizzazione mondiale della sanità, "ha rimosso l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Questa è la ragione per cui è stato scelto il 17 maggio come data per la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia", ha sottolineato il ministro invitando a continuare il percorso per la tutela e il rispetto dei diritti di tutti.