Roma, 17 mag (Adnkronos) - "Casini mi ha mandato un cuoricino, la citazione di Wojtyła era bellissima. Mi ha scritto dicendo, nel 2029 non facciamo scherzi. Io gli ho detto, tranquillo abbiamo sempre il 2036. Non dico cosa mi ha detto perchè è da codice penale". Lo ha detto Matteo Renzi, presentando il suo ultimo libro, a proposito delle ultime elezioni per il Quirinale.