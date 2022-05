17 maggio 2022 a

Roma, 17 mag (Adnkronos) - "Ogni volta che abbiamo perso, dopo, il Paese è andato peggio. Ricordiamoci quello che è successo nel 2008 e nel 2018, due esempi molto semplici di fronte a noi. In entrambe i casi la nostra sconfitta ha portato il Paese in una situazione di difficoltà in entrambe i casi". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.