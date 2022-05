17 maggio 2022 a

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "E' stata una discussione di grande qualità, abbiamo fatto passi avanti su tutti i temi toccati e dobbiamo fare così perché abbiamo davanti a noi delle scelte in cui non ci sarà nessuno che ci toglierà le castagne dal fuoco. D'ora in poi sono nostre le scelte che determineranno cosa faremo, non gesti di altri". Così Enrico Letta nella replica alla Direzione Pd.