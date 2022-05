17 maggio 2022 a

Milano, 17 mag. (Adnkronos) - Una busta con due proiettili è stata recapitata a casa del presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, che ieri si è recato in questura a fare una denuncia. E' quanto ha riportato Il Giorno, secondo cui non ci sarebbe stato altro che i proiettili all'interno della busta. Di conseguenza, non è ancora chiaro a cosa sia legata l'intimidazione. La Procura di Milano sta indagando sull'accaduto.