Equitazione: Onorato, Roma rinasce con la collaborazione tra istituzioni'

Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - “Roma può rinascere soltanto con la collaborazione tra le istituzioni, e Piazza di Siena ne è la dimostrazione”. Così Alessandro Onorato, Assessore allo sport, al turismo e ai grandi eventi di Roma Capitale, durante la presentazione dello Csio di Piazza di Siena.

“Con il sindaco Gualtieri abbiamo due obiettivi. Il primo è quello di rafforzare quello che Roma già possiede, come gli Internazionali di tennis appena conclusi o come, appunto, Piazza di Siena, facendo in modo che non siano episodi circoscritti e isole felici, ma che possano essere vissuti da tutta la città e generino fatturato e nuovi posti di lavoro. L'altro tema è quello della collaborazione, istituzionale e non solo politica. I problemi di Roma possono essere affrontati solo così. Piazza di Siena e i Pratoni del Vivaro sono la prova provata che la collaborazione fa rinascere Roma. Solo nel Lazio, la Fise può contare su 14mila tesserati e questo dimostra come la competizione avrà un grandissimo valore - spiega Onorato -. Il concorso ippico di Piazza di Siena avrà inoltre l'ingresso gratuito e questa per tutti i cittadini sarà l'occasione per vedere da vicino uno sport d'elite”, conclude.