Elezioni: Brescia, 'sorpreso per approccio direttore Agenzia Cybersicurezza'

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "L'intervento del direttore dell'Agenzia nazionale per la Cybersicurezza sulle procedure per il voto elettronico ai fuori sede mi lascia perplesso. Dire che un sistema non è sicuro senza averlo minimamente testato è un approccio antiscientifico che mi ha sorpreso". Così il deputato M5S e presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, dopo l'audizione del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), Roberto Baldoni, sulle disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza.

"Baldoni -lamenta Brescia- si contraddice quando parla della necessità di una valutazione dei sistemi di voto, ma poi determina con una posizione ideologicamente contraria, il rinvio sine die anche della mera simulazione senza valore legale prevista nel Decreto ministeriale elaborato dal ministero dell'Interno e dell'Innovazione".

"Trovo che citare casi di attacchi cyber per giustificare la cancellazione della sperimentazione del voto elettronico sia un escamotage per lavarsene le mani. Un approccio che trova il mio totale disappunto e che dimostra superficialità nella valutazione di una misura che aveva come obiettivo proprio quello di verificare se ci fossero le condizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto dei cittadini con problemi di salute, per dare risposte concrete ai fuorisede o per superare lo scandaloso sistema di voto per i cittadini all'estero. Perché se c'è un procedimento del tutto insicuro è proprio quello del voto per corrispondenza attualmente in uso per i nostri concittadini residenti all'estero. Quindi -conclude Brescia- mi chiedo: quale sarebbe allora il ruolo dell'Agenzia se non quello di supportare l'innovazione garantendo la sicurezza del voto limitando al massimo i rischi?"