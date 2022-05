Dl Aiuti: Letta, 'più grande opera di redistribuzione da tempo'

17 maggio 2022 a

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Esprimo grande preoccupazione per il rischio di stagflazione che inizia ad affacciarsi. Il governo ha fatto un primo intervento. E' stato importante perché non ha solo rappresentato la direzione di marcia giusta ma quell'intervento è stato importante anche perché è stato oggetto della più grande scelte di redistribuzione fatta da molto tempo a questa parte: extraprofitti redistribuiti tra 28 milioni di italiani. Si può dare e togliere secondo principi di uguaglianza". Così Enrico Letta in Direzione Pd.