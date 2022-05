Covid: Dg Oms, 'oltre 1,4 mln casi Nordcorea, condivida dati e informazioni'

17 maggio 2022 a

Milano, 17 mag. (Adnkronos Salute) - "La Repubblica Democratica Popolare di Corea ha annunciato, attraverso i suoi media statali, il suo primo focolaio di Covid-19, con oltre 1,4 milioni di casi sospetti dalla fine di aprile. L'Oms è profondamente preoccupata per il rischio di un'ulteriore diffusione dell'infezione nel Paese, in particolare perché la popolazione non è vaccinata e molte persone presentano condizioni di base che le espongono al rischio di gravi malattie e morte". Così Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, durante un briefing per la stampa.

Alla Corea del Nord l'Oms chiede di "condividere dati e informazioni", ha esortato il Dg Tedros, ricordando che l'agenzia ginevrina "si è offerta di fornire un pacchetto di supporto tecnico e forniture, inclusi test diagnostici, farmaci essenziali e vaccini pronti per essere distribuiti nel Paese". Il numero uno dell'organizzazione Onu per la salute ha espresso preoccupazione "anche per l'Eritrea, altro Paese che non ha iniziato la vaccinazione contro Covid-19".