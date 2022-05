17 maggio 2022 a

Bergamo, 17 mag. - (Adnkronos) - Tegola in casa Atalanta in vista dell'ultima giornata di campionato. L'attaccante Luis Muriel ha infatti riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro e non sarà in campo contro l'Empoli sabato sera.