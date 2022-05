Borsellino: parte civile, 'si sapeva che Scarantino era psicolabile ma non andava toccato'

17 maggio 2022 a

Caltanissetta, 17 mag. (Adnkronos) - "Si sapeva che Vincenzo Scarantino era psicolabile, c'era persona una perizia psichiatrica, ma non andava toccato e quindi non si poteva dire". Sono le parole dell'avvocata Rosalba Di Gregorio, legale di parte civile di Gaetano Murana. uno degli imputati condannati ingiustamente all'ergastolo per la strage di via D'Amelio, che prosegue la sua arringa difensiva nel processo per il depistaggio sulla strage di Via D'Amelio.

"Non c'era bisogno di aspettare Gaspare Spatuzza- dice Rosalba Di Gregorio - abbiamo uno Scarantino che ha una tale mancanza di spessore, oggi lo dicono tutti, come persona, non come mafioso, che era assolutamente non presentabile, perché psicolabile e come tale certificato. All'evidenza non c'era neppure bisogno della certificazione, ma c'era. Risultava "psicolabile, che reagisce agli stimoli in maniera esasperata", ma tutto questo lo abbiamo dovuto scoprire facendo ricerche". "I soggetti che lo gestivano e lo hanno valorizzato come fonte, lo sapevano - dice - Se non lo sapevano lo hanno saputo durante l'esame quando in aula chiesi alla Corte di fare una perizia psichiatrica perché il soggetto all'evidenza non dava segnali di linearità e di ragionamenti coerenti".

"L'unica cosa che abbiamo guadagnato all'epoca fu un titolo di tg: 'La mafia chiede la perizia psichiatrica', la mafia ero io, evidentemente.... La corte rigettò la richiesta, perché Scarantino non andava toccato, perché si doveva arrivare fino alla fine. Non lo dicevo io, ma lo capì pure la dottoressa Boccassini all'epoca, come anche il dottor Sajeva che non fidandosi dei loro colleghi mandarono gli atti a Palermo".