Ucraina: Consiglio M5S, governo azzeri Iva su beni largo consumo famiglie più povere**

17 maggio 2022 a

a

a

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Azzerare o quanto meno ridurre l'Iva sui beni di largo consumo per le famiglie meno abbiente, ancor più in difficoltà per i contraccolpi della guerra in Ucraina. E' tra le richieste che il Consiglio nazionale del M5S, tornato a riunirsi nella serata di ieri e in mattinata con il leader Giuseppe Conte, rivolge al governo.

L'organo 'di comando' del M5S ha infatti deliberato all'unanimità "di ritenere necessario che il Governo intervenga immediatamente e incisivamente, senza attendere il peggioramento delle già difficili condizioni delle famiglie e delle imprese: a) per azzerare o, comunque, abbassare l'Iva per i beni di largo consumo a favore delle famiglie con redditi più bassi, anche attraverso interventi selettivi attuati per il tramite del cashback fiscale; b) per detassare gli aumenti degli stipendi e dei rinnovi contrattuali, in modo da rendere più pesanti le buste paga dei lavoratori; c) per incentivare e semplificare gli investimenti nel settore delle rinnovabili; d) per riformare il mercato dell'energia al fine di limitare la formazione degli extraprofitti e sostenere la transizione alle energie rinnovabili", si legge nella lunga nota diramata al termine della riunione.