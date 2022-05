Ucraina: Rosato, 'asse Conte-Salvini manovra elettorale irresponsabile'

16 maggio 2022 a

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "L'asse che si è creato tra Conte e Salvini sul conflitto ucraino è una chiara manovra elettorale che ha a che fare con l'irresponsabilità. La posizione occidentale, dell'Italia, del governo, ma anche della stragrande maggioranza del mondo civile è molto netta. C'è un aggressore e c'è un aggredito. All'aggressore bisogna imporre sanzioni dure e all'aggredito va dato tutto il sostegno di cui ha bisogno per difendere la sua integrità territoriale. Sono premesse e strumenti per poter arrivare ad un tavolo di trattativa per un cessate il fuoco". Così il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, intervenendo ai microfoni del Gr di Radio Leopolda.