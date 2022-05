Ucraina: Kiev, 'truppe russe si concentrano nel Donetsk'

16 maggio 2022 a

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Le truppe russe stanno continuando l'offensiva nella zona operativa orientale, concentrandosi sull'area di Donetsk. Lo ha comunicato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine.

"Nella direzione di Donetsk, gli occupanti hanno sparato con l'intera gamma di armi disponibili dall'aviazione, per distruggere le nostre difese e le nostre truppe - si legge in un comunicato - Nelle aree di Lyman, Bakhmut e Kurakhiv, il nemico continua ad avanzare e le ostilità continuano. In direzione Avdiivka, dopo le perdite inflitte dalle Forze di Difesa, il nemico si è ritirato nelle posizioni precedentemente occupate".