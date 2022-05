Parma: Letta, 'stima per Pizzarotti, faremo buon lavoro insieme anche in futuro'

16 maggio 2022 a

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - La mancata alleanza con i 5 Stelle a Parma? "La storia del sindaco Pizzarotti è unica, sono qui anche per riconfermare la mia stima e faremo un buon lavoro nel futuro. Parma ha una sua specificità e come tale va considerata. A livello nazionale con i 5 Stelle è stato fatto un buon lavoro integrazione in alcune parti, in altre è andata in un altro modo. Io ho molto rispetto per le realtà territoriali e non ho mai imposto e mai imporrò scelte da Roma ai territori". Così Enrico Letta a Parma con il candidato sindaco Michele Guerra.