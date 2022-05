Calcio: Zoff, 'Buffon? Se si diverte può giocare fino a 50 anni'

16 maggio 2022 a

a

a

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Buffon può giocare ancora? Quando uno ha gusto di giocare e voglia come Gigi, è giusto che continui la sua carriera. Se la sente e si diverte può giocare fino a 50 anni". Lo ha detto Dino Zoff, che ha ricevuto un riconoscimento alla carriera nell'ambito del "Premio Bearzot", parlando di Gigi Buffon, attuale portiere del Parma.

L'ex ct azzurro ed ex numero uno della Nazionale ha parlato anche della costruzione dal basso. "Io non sono contrario alla costruzione dal basso - ha aggiunto Zoff- ma vorrei sentire la critica giudicare un portiere dalle parate che fa e non dalla bravura con i piedi".