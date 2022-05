16 maggio 2022 a

a

a

Torino, 16 mag. - (Adnkronos) - "Grazie per tutte le gioie che ci hai regalato, Paulo! E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà". Così sui social Alessandro Del Piero saluta Paulo Dybala che oggi giocherà la sua ultima partita casalinga con la maglia della Juventus.