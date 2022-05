Nato: Letta, 'ingresso Svezia e Finlandia avvicina pace, Italia non può che dire sì'**

16 maggio 2022 a

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Il nostro Paese deve essere allineato con gli altri Paesi europei e di fronte alla richiesta di Svezia e Finlandia" di aderire alla Nato, "l'Italia non può che dire sì". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Piacenza per alcune iniziative elettorali con la candidata a sindaco Katia Tarasconi. "Non credo che l'ingresso della Svezia e della Finlandia abbia l'effetto di allontanare la pace, ma semmai di avvicinarla".