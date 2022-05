Sud: Conte, 'difendere fiscalità vantaggio a Bruxelles anche litigando'

14 maggio 2022 a

a

a

Sorrento (Na), 14 mag. (Adnkronos) - "Decontribuzione sud è una misura a me molto cara, per cui ci siamo molto battuti che considero debba essere resa strutturale e che invece è in scadenza e vorrei sapere il Governo cosa ne pensa". Lo ha affermato Giuseppe Conte, parlando al convegno di Sorrento 'Verso Sud'.

"La fiscalità di vantaggio -ha ricordato l'ex premier- non cade dal cielo, ci vogliono ministri competenti che vanno a Bruxelles a discutere e a litigare per portare avanti questa misura. Se vogliamo bene al Sud, 600mila nuovi occupati, 1,8 milioni di lavoratori coinvolti da questa misura. Bisogna che il Governo lavori e i ministri competenti litighino se del caso a Bruxelles".