Calcio: Mihajlovic, 'futuro? Al Bologna sto bene, finiamo bene la stagione e poi vediamo'

Bologna, 14 mag. - (Adnkronos) - "Io ho imparato a guardare alle cose giorno per giorno. A Bologna sto bene perché mi piace la società e l'ambiente, quindi faccio sempre del mio meglio". Così l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic in merito al suo futuro sulla panchina rossoblù. "Non penso, però, al futuro, lavoro giorno per giorno per portare avanti al meglio la mia passione, perché io sono felice e contento quando lavoro, al di là di tutto e anche del futuro. Cerco di finire bene la stagione poi vediamo", aggiunge il tecnico serbo in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo.