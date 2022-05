Balneari: Marcucci, 'Garavaglia cerchi equilibrio tra direttive Ue ed esigenze nostro turismo'

14 maggio 2022 a

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Il Governo si impegni a trovare un equilibrio tra direttive europee e difesa del nostro turismo balneare. È un passo in avanti che il ministro del Turismo Garavaglia dovrebbe favorire. Nessuno mette in discussione le normative, ma va fatto di più per difendere una tradizione turistica del nostro Paese, che genera reddito e posti di lavoro, e che è un pezzo rilevante della nostra economia”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci.