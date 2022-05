Autonomia: Gelmini, 'non è battaglia di partito, tutti siamo disponibili per passo in avanti Paese'

14 maggio 2022 a

Roma, 14 mag (Adnkronos) - "A Salvini dico che questa non è più una battaglia di partito, è un supplemento di riflessione sull'architettura dello Stato e nessuno può sentire la coscienza a posto stando così le cose, quando abbiamo decine e decine di impianti di rinnovabili bloccati per un concorso di competenza tra autorità, non è accettabile". Lo ha detto Maria Stella Gelmini nel corso del suo intervento al forum di Sorrento.

"Mi aspetto disponibilità dalle forze di maggioranza ma non solo, conosco la Meloni e quindi anche da Fratelli d'Italia. Possiamo far fare al Paese un passo in avanti e contribuire a mettere in scurezza non solo le risorse, perchè per una volta le risorse ci stanno", ha sottolineato la ministra delle Regioni.