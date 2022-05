Alpini: Rojc (Pd), 'sindaco Dipiazza lascia esterrefatti'

14 maggio 2022 a

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Il sindaco Dipiazza con le sue parole fa un pessimo servizio agli Alpini e vorrei dire anche agli uomini, che per fortuna in grandissima parte non sono come li descrive: essere persone civili e rispettose significa contenere gli istinti e anche le parole, non certo giustificare il maschilismo becero o peggio. Mi dispiace, perché da un sindaco ci aspettiamo indicazioni di comportamento che non si ispirano ai cavernicoli stile ‘Wilma dammi la clava', e invece Dipiazza riesce a lasciarci esterrefatti”. Lo afferma la senatrice del Pd Tatjana Rojc.