13 maggio 2022 a

a

a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Per rafforzare questi partenariati, dobbiamo lavorare per la stabilizzazione politica della regione mediterranea. Mi riferisco in particolare alla Libia, un Paese dalle enormi potenzialità. Ma penso, più in generale, ai rischi che la guerra pone alla stabilità dell'Africa, del Medio Oriente". Così il premier Mario Draghi al Forum 'Verso Sud' in corso a Sorrento.