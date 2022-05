Milano: Sala, 'degrado Loggia Mercanti?Proporremo soluzione per chiuderla'

13 maggio 2022 a

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - La Loggia dei Mercanti in centro a Milano potrebbe essere chiusa presto perché continua a essere oggetto di imbrattamenti e degrado.

"Bisogna capire se l'Anpi ha la disponibilità a trovare una formula per cui si trovi il modo di chiuderla. Altrimenti diventa veramente difficile: non possiamo mettere in continuazione persone a controllare'', ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

"Stiamo ragionando e probabilmente proporremo una soluzione che permetta di trovare qualche formula di protezione". Quanto ai 'niet' della Sovrintendenza, "è chiaro che ha dei criteri che corrispondono alla protezione dei beni però i beni vuoti muoiono. Non possiamo fare morire degli spazi, ci vuole più flessibilità", ha concluso.