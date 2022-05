12 maggio 2022 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Bene così, questa è la volontà della Lega e della maggioranza degli italiani. L'Italia guidi l'Europa sulla via della pace, come ha sempre fatto, mentre altri spendono miliardi per armi e guerra. Per arrivare al 'cessate il fuoco' dobbiamo parlare con tutti, Russia compresa”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo le notizie sulle parole di Mario Draghi all'inizio del Consiglio dei Ministri.