"Dopo un terzo decreto vogliamo fare una riflessione? Dopo un terzo invio di armi -che per noi non devono essere nè più pesanti, nè più letali- vogliamo fare una discussione?". Così Giuseppe Conte a Piazza Pulita in onda stasera su La7. "Dopo terzo invio, io credo che l'Italia abbia dato il suo contributo. L'Italia ha già dato e ora deve essere in prima linea per la pace".