Turismo: Leonardo Hotels Central Europe rafforza portfolio Italia entro il 2024

Roma, 12 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Leonardo Hotels Central Europe, la divisione Central Europe del gruppo alberghiero israeliano Fattal Hotel Group, ha annunciato importanti piani di espansione in Italia e sta pianificando una ulteriore crescita in Europa e sul mercato italiano. Attualmente sono 5 le strutture in Italia e la strategia di sviluppo della catena si pone l'obiettivo di incrementare la sua presenza fino a raggiungere 20 proprietà nei prossimi anni. Fin dal suo lancio nel 2006, il gruppo è tra i key player dell'industria dell'ospitalità in Europa e ha ora ricevuto un importante stimolo grazie al fondo di investimento di oltre 315 milioni di euro creato dall'israeliana Fattal Hotel Group, la società a cui fa capo Leonardo Hotels, per espandere il suo portfolio, con particolare riguardo all'Europa. Ciò consentirà alla divisione europea della società con sede a Berlino di consolidare la sua presenza con i quattro brand Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels e Nyx Hotels by Leonardo Hotels.

Il gruppo ha recentemente inaugurato strutture a Eschborn Francoforte (marzo 2022), Malaga, Maiorca e Bucarest (aprile 2022), che hanno permesso al portfolio totale di Lhce di crescere fino a 88 hotel con 15.000 camere e quasi 34.000 metri quadrati di spazi per riunioni in 41 località in Germania, Italia, Polonia, Austria, Svizzera, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. Altre cinque aperture in Germania sono previste per il 2022-2024.

La presenza del gruppo è ben consolidata nei segmenti dei viaggi d'affari, dell'organizzazione di eventi e del Mice e, pur continuando a rafforzare la propria posizione verso questi target, si sta impegnando ad entrare anche in nuovi segmenti, in particolare in Italia. Per espandersi ulteriormente nel nostro Paese, Leonardo Hotels è alla ricerca di partner strategici in Italia con gli stessi valori di qualità dell'ospitalità, professionalità e attenzione all'ospite, per arricchire ulteriormente il portfolio con strutture in località costiere, in città o al lago, rivolgendosi sia a target leisure che business. Il gruppo ha un approccio flessibile, che prevede diverse soluzioni alberghiere, tra cui nuove costruzioni o ristrutturazioni, o ancora acquisizione di proprietà esistenti.

“L'Italia è da tempo nei piani di sviluppo del gruppo e ci stiamo impegnando per incrementare ulteriormente il nostro portfolio sul mercato per offrire ai nostri clienti la possibilità di viaggiare in destinazioni nuove nel Belpaese. L'Italia è di particolare interesse per noi: tutti e quattro i marchi sono già rappresentati in importanti destinazioni business, ma ci sono molte altre aree ad alta domanda a cui siamo interessati e che si adattano ai gruppi target dei brand Leonardo e Nyx Hotels, anche per una clientela leisure”, spiega Jan Heringa, vicepresident Development, Innovation, Project Management of Leonardo Hotels.

Leonardo Hotels Central Europe si è finora concentrato in Italia su luoghi centrali nelle grandi città (Milano, Roma, Venezia Mestre e Verona) e si affaccia ora verso località turistiche, costiere e in altri grandi centri del Nord Italia, ma anche città come Napoli, Firenze e Torino, oltre a Venezia, Lago di Garda e Lago di Como con focus nel segmento dei viaggi leisure. Rimane l'interesse verso città principali e secondarie come destinazioni per una clientela business.

In Italia, Leonardo Hotels è presente attualmente con 5 proprietà: Nyx Hotel Milan, che si trova vicino alla stazione ferroviaria Milano Centrale, Leonardo Milan City Center, in zona Sarpi e immerso nella movida milanese, Leonardo Boutique Rome Termini, che si trova nel cuore di Roma a pochi passi dalla stazione centrale Roma Termini, Leonardo Royal Venice Mestre, a 300 metri dalla stazione ferroviaria, da dove è possibile raggiungere comodamente la città di Venezia, e Leonardo Hotel Verona, situato nei pressi del centro espositivo Fiera di Verona.