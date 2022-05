Sungrow presenta l'inverter modulare "1+X" per installazioni fotovoltaiche di grandi dimensioni

12 maggio 2022 a

MONACODI BAVIERA, Germania, 12 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Sungrow, il fornitore leader mondiale di inverter e soluzioni per sistemi di accumulo per le energie rinnovabili, ha lanciato la sua più recente innovazione: l'inverter modulare "1+X", che dovrebbe guidare la designazione di inverter di nuova generazione per impianti solari di grandi dimensioni, ottimizzando notevolmente l'O&M e garantendo rendimenti più favorevoli per tali applicazioni.

La modularizzazione di nuova generazione per un LCOE inferiore

L'inverter modulare "1+X" è costituito da un'unità singola minima da 1,1 MW e la sua capacità massima può essere espansa a 8,8 MW combinando fino a otto unità in un'unica soluzione. Per soddisfare le loro esigenze, i clienti possono quindi scegliere sistemi di conversione della potenza da 1,1 MW a 8,8 MW.

Dal singolo componente al sistema, questa modularizzazione di un inverter "centralizzato" è unica nel settore. Il design modulare consente l'installazione plug and play, riducendo notevolmente i tempi di manutenzione e consentendo l'implementazione anche senza ricorrere a esperti di impianti con topologia centralizzata. Inoltre, riduce notevolmente la perdita di generazione poiché ciascun modulo inverter può funzionate indipendentemente dagli altri, in caso si guastassero. Ulteriormente, l'efficienza O&M aumenta del 70% poiché, quando un singolo modulo si guasta, questo può essere sostituito direttamente tramite un modulo inverter di riserva.

Come risultato della maggiore densità di potenza e dei blocchi più grandi, si ha che l'inverter modulare "1+X" aiuta a ridurre i costi di trasporto e gli oneri di costruzione BOS. Inoltre, l'inverter è dotato della funzione Static Var Generator (SVG), quindi non necessita di dispositivi SVG aggiuntivi e favorisce il ROI.

L'inverter modulare "1+X" consente una topologia di impianto con MPPT multipli, che portano a una maggiore produzione di energia. Risolve il problema della quantità limitata di MPPT della soluzione tradizionale. Ogni modulo è progettato con un MPPT indipendente, migliorando ulteriormente la capacità di generazione di energia della centrale fotovoltaica.

Un sistema più sicuro e affidabile

L'inverter modulare "1+X" non è solo più flessibile e conveniente per la manutenzione post-installazione ma anche più sicuro e affidabile, in quanto ha un livello di protezione IP65. Inoltre, garantisce un rilevamento tempestivo dell'arco CC e una protezione attiva, come un tempo di disattivazione dell'arco parallelo inferiore a 40 ms.

Il prodotto è inoltre dotato di una funzione di analisi intelligente della curva IV, che consente una diagnosi accurata, conveniente, sicura e affidabile per l'impianto fotovoltaico con una precisione di riconoscimento superiore al 95%.

Potenziamento del supporto alla rete

L'inverter modulare "1+X" dispone di tecnologie di supporto alla rete leader del settore, che soddisfano i nuovi requisiti del sistema di alimentazione, consentendo un funzionamento stabile in reti deboli, anche con SCR=1,02 e consentendo un tempo di reazione entro 20 ms. La soluzione può possedere capacità di copertura dei buchi di bassa tesione (LVRT) e alta tensione (HVRT) senza off-grid nella rete ad altissima tensione (EHV).

Progettato per future applicazioni ibride

L'accumulo di energia è un percorso vitale per affrontare la volatilità e l'intermittenza della proliferazione delle energie rinnovabili. Questo è fondamentale per facilitare una transizione rapida e senza intoppi verso un futuro a basse emissioni di carbonio. Il robusto inverter modulare "1+X" viene fornito con l'interfaccia per sistemi di accumulo dell'energia CC integrata nella soluzione stessa. Ciò supporta la possibilità di connessione al sistema di accumulo di energia; in tal modo si consente ai clienti di usufruire della funzione di accumulo per il futuro.

Sostenibilità ambientale

Poiché l'inverter modulare "1+X" rende l'O&M più semplice, esso aiuta a ridurre l'utilizzo di materie prime tra cui acqua, acciaio e persino meno elettricità, rendendolo più ecologico.

D'altra parte, in qualità di membro di RE100, EP100 e UNGC, Sungrow continua a ridurre la propria impronta di carbonio interna, nella produzione e nelle operazioni, attraverso l'utilizzo di energia pulita. Inoltre, la Società continua a migliorare la produttività energetica sia per questioni economiche che ambientali.

"L'inverter modulare '1+X' ridefinisce l'inverter ponendolo a metà tra 'inverter di stringa' e 'inverter centralizzato' ed è sicuramente una delle innovazioni rivoluzionarie che modelleranno l'energia futura poiché aumenta le opportunità per i diversi stakeholder", ha affermato Jack Gu, Vicepresidente Senior di Sungrow.

L'azienda presenta il meglio delle sue innovazioni tecniche durante Intersolar Europe anche con l'eposizione di altri prodotti, tra cui l'inverter vincitore del PV Magazine Award, l'SG350HX, il sistema di accumulo di energia raffreddato a liquido PowerTitan, la soluzione di ricarica per veicoli elettrici con interfaccia per il fotovoltaico e l'accumulo residenziale e altro ancora .

Riguardo Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") è il marchio di inverter più bancabile al mondo con oltre 224 GW installati in tutto il mondo a dicembre 2021. Fondata nel 1997 dal professor Cao Renxian, Sungrow è leader nella ricerca e sviluppo di inverter solari con il più grande team di ricerca e sviluppo dedicato del settore e un ampio portafoglio di prodotti che offre soluzioni di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia (ESS) per applicazioni su scala industriale, commerciale e residenziali, così come soluzioni per impianti fotovoltaici galleggianti riconosciute a livello internazionale, soluzioni di guida NEV e soluzioni per stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Con una solida esperienza di 25 anni nel settore fotovoltaico, i prodotti Sungrow alimentano installazioni in oltre 150 paesi nel mondo.

Scopri di più su Sungrow visitando: www.sungrowpower.com.

