Sport: Vezzali, 'oltre 70% presenti ieri proveniva da fuori Roma, ricaduta importante sul territorio'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Attraverso eventi come gli Internazionali di tennis e la finale di una competizione importante per il nostro calcio come la Coppa Italia, si garantisce una ricaduta sul territorio e sulla popolazione che porta enormi benefici ad ogni settore, a cominciare da quello del turismo. I dati sono eclatanti: oltre il 70% dei presenti proveniva da località del nostro Paese, fuori dalla città di Roma e del Lazio. Questo è lo sport che tutti vogliamo!". Lo ha detto la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, intercettata dall'Adnkronos nei pressi di Palazzo Chigi sulla giornata di sport di ieri a Roma con gli Internazionali Bnl di tennis e la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus.