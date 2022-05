Milano: traffico internazionale di droga, anche Alberto Genovese tra indagati

12 maggio 2022 a

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - C'è anche Alberto Genovese, l'ex manager a processo per due violenze sessuali, tra i 39 indagati nell'inchiesta della polizia e della Dda di Milano contro il narcotraffico e il riciclaggio di opere d'arte. L'ex fondatore di Facile.it, come si legge nell'ordinanza firmata dal gip Carlo Ottone De Marchi, avrebbe acquistato nel novembre 2019 da due indagati 100 grammi "di sostanza stupefacente del tipo ketamina o cocaina destinata alla successiva vendita a terzi". Droga che gli sarebbe stata consegnata in piazza Beltrade dove si trova 'Terrazza Sentimento'.