Mattarella: "Calo natalità preoccupa, famiglia va tutelata"

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "La accentuata diminuzione della natalità rappresenta uno degli aspetti più preoccupanti delle dinamiche sociali contemporanee e segnala una difficoltà. Occorre insistere nel perseguire condizioni che consentano alle giovani generazioni di costruire il proprio futuro e, in questo senso, va garantita piena dignità ai giovani, alle donne, alle famiglie". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Fondazione per la Natalità e del Forum delle Associazioni Familiari, Gianluigi De Palo.

"Assumere con determinazione l'obiettivo di affrontare la crisi della struttura demografica del Paese, favorendo la famiglia e l'adempimento dei relativi compiti -avverte il capo dello Stato- è responsabilità delle istituzioni a tutti i livelli, come prescrive l'art.31 della Costituzione, che ci richiama, conseguentemente, alla tutela della maternità, dell'infanzia e della gioventù 'favorendo gli istituti necessari a tale scopo'''.

"La struttura demografica del Paese soffre di gravi squilibri che incidono in modo significativo sullo sviluppo della nostra società. Un fenomeno accentuatosi con la pandemia e che ha generato nuove disuguaglianze e una diffusa precarietà che scoraggia i giovani nella costruzione di una famiglia", sottolinea.

"Le azioni previste nell'ambito della legge delega 32/2022, recentemente approvata dal Parlamento -sottolinea il capo dello Stato- meritano di essere rapidamente rese esecutive, per contribuire alla ripartenza del Paese. La accentuata diminuzione della natalità rappresenta uno degli aspetti più preoccupanti delle dinamiche sociali contemporanee e segnala una difficoltà".

"Le politiche per la famiglia sono un contributo essenziale allo sviluppo equilibrato e sostenibile del Paese. La presenza nel dibattito pubblico di questi temi è particolarmente preziosa e mi è grato, quindi, inviare a quanti prenderanno parte a questa edizione degli Stati Generali della natalità l'augurio di buon lavoro", scrive ancora il presidente della Repubblica.

"Non può esservi opposizione tra impegno professionale, attività lavorativa e scelta di maternità - afferma ancora il capo dello Stato - Non è il lavoro ad allontanare dalla maternità bensì le carenze a supporto della stessa".