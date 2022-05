Infrastrutture: Giovannini, 'accelerare accordi in Ue'

12 maggio 2022 a

Milano, 12 mag.(Adnkronos) - "Il tema delle infrastrutture va affrontato di petto, ma non lo si può fare solo a livello nazionale. Un tir o una nave che si muove da un continente all'altro deve poter avere piena agibilità. Le discussioni che stiamo facendo le ritroviamo anche a livello internazionale. Con la crisi drammatica che stiamo vivendo, con il dramma dell'Ucraina, stanno rallentando le discussioni anche a livello europeo. Mentre avremmo bisogno di accelerare gli accordi per essere sicuri che la rete dei trasporti europea funzioni a pieno regime". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo in videocollegamento all'inaugurazione di Transpotec Logitec 2022, alla Fiera di Milano a Rho.