12 maggio 2022 a

Ginevra, 12 mag. (Adnkronos Salute)() - Sono più di 2 milioni le persone che in Europa hanno perso la vita per complicanze riconducibili a Covid-19. Lo ha reso noto l'Ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "E' stata superata una devastante pietra militare", sottolinea Oms Europa, spiegando che "i decessi confermati per Covid segnalati dai Paesi della Regione europea hanno superato i 2 milioni".