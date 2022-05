Ciclismo: Giro, Demare concede il bis, Lopez Perez sempre in rosa

12 maggio 2022 a

Scalea, 12 mag. - (Adnkronos) - Dopo la vittoria di ieri a Messina il francese Arnaud Demare concede il bis a Scalea aggiudicandosi allo sprint la sesta tappa del Giro d'Italia. Il francese batte allo sprint per pochissimi millimetri l'australiano Caleb Ewan; terzo posto per il britannico Mark Cavendish. Giacomo Nizzolo, quinto al traguardo, è il migliore tra gli italiani. In maglia rosa c'è sempre lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez con 38" di vantaggio sul tedesco Lennard Kamna.