Calcio: Roma, svelata la maglia casalinga per la prossima stagione

Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - La Roma ha svelato oggi ufficialmente la nuova maglia casalinga per la stagione 2022/23. La divisa giallorossa celebra l'incontro tra neoclassicismo e modernità. Il design fonde la rinomata palette rossa e gialla del club con una texture caratterizzata dallo stemma circolare ASR indossato negli anni '30 e '50. Gli sponsor sono in giallo, mentre la maglia del portiere si presenta in un vibrante verde arricchito da un motivo grafico tono su tono. I pantaloncini e i calzini completano il look nel tradizionale rosso.

La divisa presenta un giromanica in tinta e un pannello posteriore ideato per la ventilazione. La nuova maglia è completata da un colletto a bottoni in rilievo con finiture gialle. La scritta "Figli di Roma" è posta sul retro del collo in omaggio al legame tra la città e la squadra. I giocatori giallorossi la indosseranno per la prima volta nella sfida di sabato allo Stadio Olimpico contro il Venezia. "Ogni dettaglio di questa maglia racconta il legame indissolubile della nostra squadra con la città di Roma" ha spiegato il capitano, Lorenzo Pellegrini