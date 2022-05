Calcio: Coppa Italia, un turno di squalifica per Allegri e Brozovic

12 maggio 2022 a

Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo, in merito alla finale di Coppa Italia ha inflitto una giornata di squalifica all'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri per avere lasciato la "propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Per avere, inoltre, al termine della gara, proferito espressioni di polemico disappunto e critiche irrispettose nei confronti del Direttore di gara". Al tecnico livornese anche un'ammenda di dieci mila euro. Un turno di stop anche al centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic.