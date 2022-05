Boxe: su Dazn torna lo spettacolo della Milano boxing night

12 maggio 2022 a

a

a

Milano, 12 mag. - (Adnkronos) - Venerdì 13 maggio la grande boxe è protagonista su DAZN: l'appuntamento è con la Milano Boxing Night. L'evento, frutto della joint venture pluriennale tra Matchroom Boxing Italy, OPI Since 82 e DAZN, si terrà ancora una volta all'Allianz Cloud di Milano a partire dalle 18:00 e verrà trasmesso in esclusiva in live streaming a partire dalle ore 20:00, in oltre 200 territori in tutto il mondo su DAZN; successivamente, sarà possibile rivedere gli incontri anche on demand. Al commento per DAZN, Niccolò Pavesi e Alessandro Duran.

Tanti gli ospiti d'eccezione presenti alla Milano Boxing Night con personaggi del mondo del cinema, della musica e dello sport, per una serata all'insegna dell'adrenalina e dello spettacolo, firmata DAZN. La main card Scardina vs De Carolis vedrà un'apertura in grande stile, con Guè, il re del rapper italiano, che per l'occasione accompagnerà "King Toretto" sul ring sulle note di “Lifestyle”.

L'attesa per l'evento più importante degli ultimi anni in Italia è alle stelle, con l'Allianz Cloud di Milano già sold-out: nel match clou della Milano Boxing Night, che vede in palio il titolo intercontinentale WBO dei pesi supermedi, il campione in carica Daniele Scardina (20-0 con 16 KO) difenderà il titolo contro l'ex campione del mondo WBA Giovanni De Carolis (30-10-1 con 14 KO) sulla distanza delle dieci riprese.

Ma le emozioni della Milano Boxing Night targata DAZN non si fermano qui. Infatti, oltre all'atteso match Scardina vs De Carolis, ci saranno altri 5 incontri in programma, con alcuni tra gli atleti emergenti più interessanti del panorama pugilistico italiano. La spagnola Mary Romero (7-2-2 con 2 KO) difenderà per la seconda volta il titolo europeo dei pesi supergallo contro l'italiana Maria Cecchi (6-0 con 1 KO), sulla distanza delle 8 riprese il peso welter Maxim Prodan (19-1-1 con 15 KO), mentre sulla distanza delle sei riprese il peso superwelter Christian Cangelosi (6-0 con 2 KO) ed il peso massimo leggero Oronzo Birardi (2-0 con 2 KO).

La Milano Boxing Night si inserisce in un mese ricco di appuntamenti storici che vedono DAZN riconfermare il proprio impegno nel supportare la grande boxe a livello internazionale e locale. Nelle scorse settimane, infatti, la piattaforma leader nello streaming sportivo ha trasmesso l'incontro di boxe femminile più seguito della storia: quello tra Katie Taylor e Amanda Serrano al Madison Square Garden, durante il quale le due campionesse si sono affrontate in dieci round mozzafiato. A questo, si è aggiunto l'incontro tra Saul “Canelo” Alvarez e Dmitry Bivol che ha visto la vittoria per decisione unanime in favore del pugile russo. Per rimanere su suolo italiano, lo scorso 22 aprile su DAZN è stato trasmesso l'incontro tra Ivan Zucco, che ha conquistato il titolo internazionale WBC dei pesi supermedi, e Marko Nikolic, che ha subito ko durante il secondo round.

In attesa della Milano Boxing Night di venerdì 13 sono già disponibili su DAZN, nella sezione dedicata alla boxe, contenuti esclusivi con i pugili italiani protagonisti della serata, come l'intervista esclusiva a Giovanni De Carolis e i best off dedicati a Daniele Scardina.