Al via Virgin Active Outdoor, allenamenti nei più bei parchi italiani

Palermo, 12 mag. (Adnkronos) - Con l'arrivo dell'estate Virgin Active porta l'allenamento outdoor, un modo "ancora più salutare di fare fitness immersi nella natura, aiutando inoltre ad avvicinare allo sport e al fitness quanti ancora non sono ‘connessi' con uno stile di vita salutare". Dopo aver trascorso molti mesi in spazi chiusi, il piacere di un'esperienza all'aria aperta sposterà "la nostra prospettiva aiutandoci a liberarci dallo stress e a cambiare, letteralmente, aria - dice Virgin Active - I vantaggi dell'allenarsi all'aria aperta sono diversi e non riguardano solo il corpo ma anche la mente, primi fra tutti un ritrovato buon umore e una rinnovata mindfulness. Respirare aria fresca immersi nella natura, infatti, aiuta a percepire l'ambiente circostante con maggiore consapevolezza, con l'indubbio vantaggio di concentrare l'attenzione su se stessi e sull'allenamento".

"Allenarsi godendo dei più bei parchi italiani e dei luoghi d'arte che faranno da sfondo ai workout porta una ventata di novità nella routine quotidiana. Nel cuore verde[i] di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Palermo, si avrà la possibilità di frequentare i corsi di Functional Training, Yoga, Pilates e Running Outdoor allenamenti che rigenerano il corpo e lo spirito", dice ancora Virgin Active. “Allenarsi all'aria aperta in questa stagione è la soluzione perfetta perché porta moltissimi benefici sia fisici che psicologici” spiega Ilario Volpe, Exercise Experience Director di Virgin Active Italia. “Oltre a favorire l'ossigenazione muscolare, migliora la funzione cardiovascolare e stimola la produzione di vitamina D così importante per gli effetti curativi e di prevenzione su molte malattie dell'apparato scheletrico”.

Inoltre, la luce naturale è una potente ‘medicina naturale' perché, come sottolinea Volpe “stimola la ghiandola pineale che rilascia maggiore quantità di serotonina, regalandoci buonumore e creatività”. Per quanti inoltre hanno passato i lunghi mesi invernali allenandosi nei 38 club Virgin Active in Italia e attraverso la piattaforma virginactiverevolution.com, Volpe afferma: “il nostro allenamento Outdoor è la soluzione migliore per quelli che durante lo sforzo fisico tendono a stancarsi. Allenarsi al parco o attorniati dalla bellezza di luoghi storici porta sempre nuovi stimoli rendendo più facile il workout”.