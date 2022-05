Al via a Roma II edizione Stati Generali Natalità alla presenza di Gualtieri

12 maggio 2022 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Al via all'Auditorium della Conciliazione di Roma gli Stati Generali della Natalità, la kermesse dedicata al futuro e alle nascite organizzata dalla Fondazione per la natalità, in corso oggi e domani. Due giornate per approfondire la sfida dell'inverno demografico a partire dall'utilizzo dei fondi del Pnrr, della nuova narrazione sulla natalità, favorire i temi dell'armonizzazione lavoro-famiglia nelle aziende e il lavoro femminile e promuovere un patto per la natalità. Con lo slogan “Si può fare!”, anche quest'anno istituzioni, imprese, media, politica, sport e mondo della cultura si ritroveranno davanti a 2mila studenti. Tra i presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Il presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo, fotograferà, attraverso dati inediti, l'Italia del 2050.

Tra gli ospiti dei 7 panel (4 nel primo giorno e 3 il giorno seguente), rappresentanti del mondo delle aziende con: Pietro Labriola, ceo Gruppo Tim; Marco Sesana, country manager e ceo di Generali Italia&Global Business Lines; Michele Crisostomo, presidente Enel; Sergio Marullo di Condojanni, ceo Angelini Industries e consigliere di Fondazione Angelini; Francesco Baroni, country manager di GiGroupItalia. Tra i rappresentanti della politica ci saranno: Carlo Calenda, segretario di Azione; Laura Castelli, viceministro Ministero Economia e Finanze; Michele Emiliano, presidente Regione Puglia; Enrico Letta, segretario del Partito Democratico; Giorgia Meloni, presidente Fratelli d'Italia; Ettore Rosato, coordinatore nazionale Italia Viva; Licia Ronzulli, presidente Commissione Infanzia e adolescenza e parlamentare di Forza Italia; Matteo Salvini, segretario federale della Lega. Saranno presenti anche esponenti del mondo dello sport, tra i quali: Giovanni Malagò, presidente del Coni, e Lorenzo Pellegrini, capitano As Roma.

Ci saranno anche personaggi del mondo dello spettacolo, come l'attrice Giusy Buscemi con il marito regista Jan Michelini, Ilaria Spada, neo mamma per la terza volta, Rebecca Bianchi, étoile del Teatro dell'Opera di Roma, mamma di quattro figli, Andrea Delogu, conduttrice e scrittrice, e medici come Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria, Nicola Colacurci, presidente della Società italiana di ginecologia, e Luigi Orfeo, presidente della Società italiana di neonatologia.