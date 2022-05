Russia: Carobene, 'per ora contro Italia attacco hacker soprattutto simbolico'**

12 maggio 2022 a

Roma, 12 mag. -(Adnkronos) - Quello portato ieri dagli hacker del collettivo filorusso "Killnet" "è stato un attacco di tipo DDos (Denial of Service): di per se' non una azione grave, più che altro simbolica, che non comporta nessun danno se non una interruzione di servizio, un'operazione di propaganda e non una vera e propria 'azione di guerra' informatica". Lo sottolinea all'Adnkronos Andrea Carobene, direttore di Baia, Business Artificial Intelligence Analysis, business unit del Gruppo United, ricordando che si tratta di "un gruppo che esiste da tempo, e già responsabile di attacchi contro la Romania, ma che su Telegram ha parlato solo di una 'dimostrazione' come a dire 'possiamo fare peggio, Italia stia attenta'"

Ma se Killnet è un collettivo 'civile' "come Anonymous a cui sembra rifarsi" per Carobene "forse in Russia altri gruppi hanno capacità ben maggiori, ci sono vere e proprie unità dipendenti dalle forze armate" in grado di compiere cyber attacchi ben più raffinati. "In ogni caso le azione dimostrative, come peraltro quella di Anonymous sui canali tv russi, hanno un loro valore" conclude.