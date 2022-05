Banche: Dbrs, per le italiane bene utili primo trim. ma rischi da crisi Ucraina**

12 maggio 2022 a

Roma, 12 meg. - (Adnkronos) - Le banche italiane hanno registrato nel primo trimestre un utile netto aggregato di 1,6 miliardi di euro con un calo del 48% rispetto al primo trimestre del 2021, principalmente a causa di maggiori accantonamenti per perdite su crediti attribuibili ai rischi connessi all'invasione russa dell'Ucraina, nonché al peggioramento delle aspettative macroeconomiche provocato dal conflitto. Lo sottolinea l'agenzia Dbrs Morningstar in un commento sui risultati di UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Banca MPS e BPER, ricordando come senza gli accantonamenti l'utile netto sarebbe aumentato del 4% su base annua. Fra i fattori positivi Dbrs evidenzia come nel primo trimestre i ricavi sono stati sostenuti da maggiori volumi e attività di business nel contesto di una graduale ripresa dell'economia dalla pandemia, nonostante l'accresciuta volatilità e incertezza dovute alle attuali tensioni geopolitiche.

Per l'agenzia "le banche italiane sono ben posizionate per avvantaggiarsi da potenziali aumenti dei tassi di interesse a partire dal secondo semestre del 2022" con benefici in aumento quando i tassi dovessero tornare in territorio positivo.

Sebbene in leggero aumento rispetto all'esercizio 2021, continua Dbrs, il costo del rischio medio annualizzato nel primo trimestre 2022 è rimasto al di sotto del livello dell'esercizio 2019 e dell'esercizio 2020 ma su questo fattore pesa "l'evoluzione delle tensioni geopolitiche e le conseguenti implicazioni indirette per le economie europee".