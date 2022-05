Ucraina: Zelensky decreta un minuto di silenzio ogni giorno alle 9 in onore uccisi

11 maggio 2022 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha decretato un minuto di silenzio in tutta la nazione ogni giorno alle 9 in onore delle vittime della guerra in Ucraina.

Il decreto 143/2022 del presidente, riferisce Ukrinform, sarà annunciato da tutti i media ed è stato firmato "al fine di onorare la brillante memoria, il coraggio civico e la devozione, la forza dello spirito, la resilienza e le gesta eroiche dei soldati uccisi in missioni di combattimento per proteggere la sovranità statale e l'integrità territoriale dell'Ucraina e per onorare i civili uccisi nell'aggressione armata della Federazione Russa contro Ucraina".

Secondo il decreto, il Gabinetto dei Ministri, le amministrazioni regionali e le città devono garantire un minuto di silenzio nazionale, anche nelle istituzioni educative. Il Ministero degli Affari Esteri è incaricato di garantire un minuto di silenzio anche nelle missioni diplomatiche straniere dell'Ucraina ogni giorno alle 9.00 ora locale nei paesi ospitanti.