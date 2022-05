Stellantis: cambiamenti in team manageriale, Tavares 'così rafforzeremo piano strategico'

11 maggio 2022 a

Torino, 11 mag.(Adnkronos) - Dopo 15 mesi di attività, e nell'ambito della realizzazione del proprio piano strategico “Dare Forward 2030” presentato lo scorso marzo, Stellantis ha annunciato alcuni cambiamenti nel team manageriale che saranno effettivi dal prossimo 1 giugno. “Le sfide quotidiane e l'attuale profonda trasformazione dell'industria automobilistica richiedono agilità organizzativa e talenti al posto giusto e al momento giusto in tutta la nostra azienda - spiega il ceo, Carlos Tavares - dopo l'avvio di successo delle attività di Stellantis, queste nomine riflettono le audaci ambizioni del nostro piano strategico ‘Dare Forward 2030' e contribuiranno fortemente al percorso di trasformazione che abbiamo già iniziato dalla nascita di Stellantis nel gennaio 2021.”

In particolare, Maxime Picat viene nominato Chief Purchasing e Supply Chain Officer, sostituendo Michelle Wen che perseguirà progetti personali. Uwe Hochgeschurtz viene nominato Chief Operating Officer di Enlarged Europe, sostituendo Maxime Picat. Florian Huettl sostituirà Uwe Hochgeschurtz e si unirà al Top Executive Team di Stellantis come Chief Executive Officer di Opel & Vauxhall. Alison Jones, attualmente responsabile del mercato del Regno Unito, sarà promossa ad un ruolo globale come Senior Vice President Circular Economy e riporterà a Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer. Infine, Paul Willcox, attualmente leader di Vauxhall Uk sostituirà Alison Jones, semplificando così l'organizzazione nel Regno Unito.