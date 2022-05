Startup, il Mit approda a Venezia: caccia aperta a nuove idee per la città

11 maggio 2022 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Arriva in Italia il prestigioso Mit di Boston che dal 28 maggio sarà a Venezia per selezionare idee di imprese innovative dedicate alla città simbolo. Il programma di selezione parte dal 28 maggio, punta a individuare 10 startup e si chiama MitdesignX Venice. La 'Call for Ideas' è stata ideata dal Mit con SerenDpt, la società benefit ed incubatore del Comune di Venezia con sede alla Giudecca, presso la ex-Chiesa dei Santi Cosma e Damiano. MitdesignX è un programma del Mit di Boston dedicato all'innovazione del design ed alla imprenditorialità e la sua edizione veneziana è una open call destinata a studenti, giovani imprenditori e sviluppatori in grado di immaginare nuovi scenari per la Venezia del futuro.

La prima fase del progetto prevede 2 incontri di preparazione il 13 e il 27 maggio chiamati 'Ideathon' poi si passa alla presentazione delle domande di partecipazione che inizia il 28 maggio e si chiude l'8 luglio, data in cui inizia la selezione delle idee candidate. Gilad Rosenzweig, direttore di MitdesignX, che sarà a Venezia il 22 giugno per l'open day dedicato alla presentazione del progetto, spiega: "Stiamo avviando una nuova iniziativa pluriennale in collaborazione con il nostro partner locale SerenDpt" e "MitdesignX è il Venture Accelerator della Mit School of Architecture and Planning di Boston.

Rosenzweig sottolinea che Mitdesign "gestirà un nuovo acceleratore di venture per supportare gli imprenditori locali e aiutare a lanciare nuove aziende e organizzazioni dedicate alla risoluzione dei problemi simbolo di Venezia, così come di tutte le città e luoghi storici che soffrono una perdita della popolazione residente". Si tratta, aggiunge, "di laboratori ideali e reali per lo sviluppo di nuove idee innovative e sostenibili".

Nel perimetro dell'iniziativa del Mit, entro i primi giorni di agosto saranno scelti 10 progetti da accompagnare nella loro costituzione in startup, attraverso workshop ed incontri tenuti in inglese da professori del Mit di Boston da settembre a novembre 2022. Quattro i temi per le candidature: Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Artistico ed Architettonico; Turismo del Futuro; Acqua Energia e Ambiente; Strumenti e Servizi per Città e Cittadini. E' "una opportunità rilevante per tutto il territorio della Città di Venezia - afferma Fabio Carrera, fondatore di SerenDpt - e MitdesignX Venice permette di offrire uno sguardo nuovo su produzione, lavoro, creatività e startup".

Le 4 aree di azione scelte "sono necessarie - continua Carrera- ad un'inversione di tendenza e alla costruzione di una Venezia socialmente e culturalmente plurale, capace di conciliare la dimensione artigianale e di economia urbana con la ricerca e le applicazioni avanzate di tecnologia, coniugando assieme tradizione e innovazione". Tutte le attività si svolgeranno a Fabbrica H3, nel complesso della ex-Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, riconvertito dal Comune di Venezia a sito produttivo e oggi utilizzato come luogo di incubazione aziendale. Tutte le info per iscriversi dal 28 maggio sono sui canali social Instagram e Facebook di SerenDpt.